توزيع أكياس بلاستيكية مجانا على رواد حدائق الجيزة للحفاظ على البيئة (صور)

أعلنت محافظة الجيزة، أنه من خلال هيئة النظافة جرى توزيع 8 آلاف كيس وشنطة بلاستيكية مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات لوضع القمامة والمخلفات بها للحفاظ على نظافة الأماكن العامة وتسهيل عملية جمعها، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الجيزة استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 1437 أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك للذبح داخل المجازر، مؤكدة أنه جرت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة.