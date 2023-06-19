مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، تستعد جميع محافظات الجمهورية لفتح المجاز مجانا أمام جميع المواطنين الراغبين في إتمام عمليات ذبح الأضاحي، بعيد عن الذبح بالشوارع والميادين، ولسكان محافظة الجيزة، الذين يستعدون للذبح خلال أيام العيد، نرصد من خلال السطور التالية أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة الجيزة 2023.

تجهيز عدد من المجازر بمحافظة الجيزة

وتحرص محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من أجل تجهيز عدد من المجازر بالمحافظة، فتحها مجانًا أمام المواطنين الرغبين في ذبح الأضاحي، خلال عيد الأضحى المبارك.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة الجيزة 2023

مجزر المنيب بشارع المدبح.

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

مجزر ناهيا بالمريوطية.

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

مجزرا سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

مجزرا العياط والمتانيا بالعياط.

مجزر الصف بالصف.

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

مجزر أطفيح بشارع السوق.

مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيحز

مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

مجزر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

مجزر البشاير بالكيلو 76 مصر - إسكندرية الصحراوي.