أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 بـ2285 جنيها

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات، اليوم الجمعة عند 2290 جنيها للجرام عيار 21، و2617 جنيها لعيار 24، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وجاء سعر الذهب اليوم 30-6-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2617 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2290 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1963 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و320 جنيه.

وتباينت أسعار الذهب أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، حيث انخفضت ثم ارتفعت.

سعر الذهب العالمي اليوم

وعلى الصعيد العالمي، زادت أسعار الذهب من خسائرها خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات وتصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي والتي أكدت على اتجاه البنك لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما عزز من قوة الدولار أمام.

وقد شهد الذهب ضعطا عالميا كبيرا بسبب هذه البيانات ليسجل انخفاضا كبيرا في السعر العالمي.