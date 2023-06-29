تراجع أسعار الذهب 25 جنيها في محلات الصاغة بثاني أيام عيد الأضحى

تراجعت أسعار الذهب خلال منتصف التداولات المسائية اليوم الخميس، مقارنًة بأسعار نهاية التعاملات الصباحية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 25 جنيها، ووصل سعر الجرام لنحو 2275 جنيها، مقابل 2300 جنيها في تعاملات صباح ثاني أيام عيد الأضحى.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي:

«2600 جنيه للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2275 جنيها، وعيار 18 بسعر 1950جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و200 جنيه».