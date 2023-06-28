شعبة المعادن الثمينة: توقعات بزيادة الطلب على الذهب في الفترة المقبلة

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن الأسابيع الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب بشكل كبير وواضح.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الفترة الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار بسبب قلة الإقبال على شراء الذهب بسبب العيد والمصاريف الخاصة به وشراء اللحوم والأضاحي وملابس العيد.

وأشار إلى أنّ من المتوقع أن يزيد الإقبال على الذهب من بداية أول أيام العيد، نظرًا إلى زيادة الطلب على الذهب خلال العيد لسبب زيادة الأفراح وحفلات الخطوبة خلال هذه الفترة وهو ما يستلزم شراء الشبكة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وشهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات أول أيام العيد، بعد انخفاض السعر خلال تداولات يوم وقفة عيد الأضحى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، المستخدم في صناعة السبائك، 2629 جنيها، في محال الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 سعر 2300 جنيه، ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى 1971 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18 ألفًا و400 جنيه، دون إضافة لسعر المصنعية.

وشهدت أسعار الذهب المحلية استقرارا ملحوظا منذ تعاملات الأمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، ومنصة «جولد بيليون» لتداول الذهب.