استقرار أسعار سبائك الذهب في مصر.. تعرف على التفاصيل

سجلت أسعار سبائك الذهب في مصر استقرارا ملحوظا، بعد تراجعها خلال الفترة الماضية وقبل حلول عيد الأضحي المبارك، وسط انخفاض الإقبال على شراء السبائك والذهب بصفة عامة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقا لما أعلنته شركة «BTC»، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

- سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24، اليوم، 135807 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما من عيار 24 نحو 54343 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 يبلغ 271614 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 اليوم 84503 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 13606 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 14663 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 27212 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 سجل 28361 جنيها.