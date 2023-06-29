عاجل.. تعرف على أسعار الذهب في منتصف التعاملات بثاني أيام عيد الأضحى

تشهد أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة تلك الأسعار التي تمّ الإعلان عنها في بداية التعاملات، في حين أن أسعار الذهب في مصر سجلت انخفاضا ملحوظا الفترة الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2300 جنيه وعيار 24 يسجل 2629 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في مصر

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1971 جنيهًا للشراء وعيار 22 يسجل الأن 2410 جنيهات.

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1533 جنيهًا وعيار 12 يبلغ 1314 جنيهًا بالنسبة للشراء.

ويسجل جنيه الذهب داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 18400 جنيه ويبلغ سعر الاونصة 81749 جنيهًا.