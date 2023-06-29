توفير 11 الآف عربة لخدمة الحجاج في الحرم المكي (صور)

حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على توفير نحو 11 الآف عربة داخل المسجد الحرام، منها 2000 عربة كهربائية، و9000 عربة يدوية لخدمة الحجيج هذا العام لكي يؤدوا حجهم بكل راحة ويسر.

الاستعانة بأحدث التكنولوجيا لخدمة الحجاج

وأشارت الرئاسة بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرت الاستعانة بخدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية، والاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات، ما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوّار، وإضافة عربات كهربائية حديثة بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي (باور جلايد)، حاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية، كما أنها سهلة النقل والطي والدفع.

3 مواقع لتجمع دافعي العربات

أوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد صالح المقاطي، عن تحديد 3 مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص الأول في مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد ) والثالث في الدور الأول بالمسعى، وأصدرت تراخيص لدافعي العربات مقسمة على 3 ورديات مع العديد من الخصائص منها استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك سواء بسائق أو بدون (دافع العربة).

ضرورة استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح

ونوه المقاطي، إلى أن ذلك يأتي بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار على مدار الساعة بنظام الورديات وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.