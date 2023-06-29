المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف.. 2 ديسمبر

المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف أعلنتها وزارة الأوقاف المصرية، إذ اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موعد عقد المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم لتنطلق في 2 ديسمبر 2023 في ضوء الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله.

المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف

واستمرار لتوضيح، المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف أعلنت الأوقاف أن الوزير قرر إطلاق اسم الشيخ محمود علي البنا (رحمه الله) على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم؛ لتحمل هذه المسابقة اسم فضيلته.

المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الأول

وفيما يخص المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف وأفرعها، قالت الأوقاف إن الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، موضحة أن الجائزة الأولى تقدر بـ500 ألف جنيه، فيما تقدر الجائزة الثانية، 350 ألف جنيه، أما الثالثة فتقدر بـ 250 ألف جنيه.

المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الثاني

وعن المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الثاني، أشارت الوزارة إلى أن الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا، موضحة أن الجائزة الأولى تقدر بـ 450 ألف جنيه، فيما تقدر الجائزة الثانية، 350 ألف جنيه، أما الثالثة فتقدر بـ 250 ألف جنيه.

المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الثالث

وبخصوص المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الثاني، أشارت الوزارة إلى أن الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا، موضحة أن الجائزة الأولى تقدر بـ300 ألف جنيه، فيما تقدر الجائزة الثانية، 250 ألف جنيه، أما الثالثة فتقدر بـ200 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 150 ألف جنيه، والجائزة الخامسة تقدر 100 ألف جنيه .

المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الرابع

واستكمالا لتوضيح المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الرابع، أشارت الوزارة إلى أن الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا، موضحة أن الجائزة الأولى تقدر بـ 300 ألف جنيه، فيما تقدر الجائزة الثانية، 250 ألف جنيه.

المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الخامس

وتابعت الدار فيما يخص المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع الخامس أنه لذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا، موضحة أن الجائزة الأولى تقدر بـ400 ألف جنيه، فيما تقدر الجائزة الثانية، 350 ألف جنيه، أما الثالثة فتقدر بـ300 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 250 ألف جنيه، والجائزة الخامسة تقدر 200 ألف جنيه .

المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع السادس

وعن المعلومات الكاملة حول المسابقة العالمية للقرآن بالأوقاف في الفرع السادس قالت الأوقاف إن الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة، موضحة أن جائزة الأسرة الأولى 500 ألف جنيه، أما جائزة الأسرة الثانية 350 ألف جنيه، وجائزة الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه .

ونوهت الأوقاف إلى وجود عدة جوائز تشجيعية قدرها 150 ألف جنيه، مؤكدة على أن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.