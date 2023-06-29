لو اشتريت ذهب بـ«تحويشة العمر» وسعره انخفض.. اعرف الحل الأمثل لتعويض الخسارة

اشترى عدد كبير من المواطنين سبائك ومشغولات ذهبية خلال الفترة الماضية، بهد الاحتفاظ بقيمة أموالهم أو «تحويشة العمر»، إلا أن الأسعار عاودت الانخفاض مرة أخرى، وبالتالي يرغبون في معرفة طريقة لتعويض خسائرهم، وردت «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث أسواق الذهب بالحل للأمثل للتعامل مع هذه الأزمة وعدم التعرض للخسائر.

وقالت جولد بيليون أنه على مستثمري الذهب عدم التسرع في التعامل مع الذهب وشراءه أو بيعه دون دراسة دقيقة للسوق في الوقت الحالي، خاصة أن الأسواق تشهد تقلبًا ملحوظًا.

وأضافت في تقرير لها أنه يجب التعامل مع الذهب كاستثمار طويل الآجل يتم الاستفادة منه عقب عدة سنوات، وليس للمضاربة وبيعه مع كل تحرك سعري، وبهذه الطريقة سيكون الذهب له عائد وسيتم تحقيق مكاسب منه مع الوقت.

شراء الذهب في انخفاض الأسعار يحقق مكاسب

وأشارت إلى أنه يفضل شراء الذهب مع كل موجه هبوط، إذ أن كل انخفاض في السعر هو فرصة جيدة للشراء، وذلك لتعويض خسارة الشراء الأول بالعائد المرتفع الذي ستحصل عليه من بيع الذهب الذي تم شراءه بالسعر القليل.

ولفتت إلى أنه في حالة وجود ارتفاع في أسعار الذهب وأشارت التوقعات إلى احتمال انخفاضه فمن الأفضل عدم الشراء بالسعر المرتفع، ولذلك يجب متابعة المختصين في شؤون الذهب وعدم الانسياق وراء كلام الأشخاص العاديين والهواة وتأخذ قرارات متسرعة.

وأوضحت انه من المتوقع أن أسعار الذهب قد ترتفع على نهاية السنة، وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي، لافتة إلى أن للذهب أهميته في تزايد كملاذ آمن ومخزن للقيمة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أو الأزمة الروسية الأوكرانية.