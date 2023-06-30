حاج ثمانيني يستعين بمصباح لرؤية القرآن في المشاعر المقدسة (فيديو)

اتخذ مواطن يمني مسن أحد أركان مخيمات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية أثناء الحج، للاعتكاف به، داعيا ربه ويقرأ القرآن الكريم، في محاولة لاستغلال تلك الأيام المباركة في التقرب لله، لم يمنعه كبر سنه وضعف بصره، فاستعان بالمصباح الرأسي كعين له تعينه على إبصار كلمات وحروف القرآن الكريم.

حاج مسن يستعين بمصباح لقراءة القرآن الكريم

ووفقا لصحيفة «سبق» السعودية، اتخذ سليمان بن عبدالله الشرفي حاج يمني في عمر الثمانينات، خلال موسم الحج هذا العام 1444ه‍ ، مصباح الرأس من أجل رؤية كلام كتاب الله، وذلك في جو إيماني وروحانية وانغماس تام، وسعادة لا مثيل لها، ويتدبر معاني القرآن، وهو مبتسمًا، يشعّ منه سعادة يتمناها كل مواطن مسلم، حيث يقول الله تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}.