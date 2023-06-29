فيلم بيت الروبي يتصدر إيرادات السينما في أول أيام عيد الأضحى

احتل فيلم بيت الروبي بطولة الفنانة كريم عبد العزيز، المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فيلم بيت الروبي في المركز الأول بالإيرادات

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»،أن فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز احتل المركز الأول في إيرادات السينما أول أيام عيد الأضحى المبارك محققا 5 ملايين و834 ألفا و813 جنيها ويأتي بعده في المركز الثاني فيلم تاج لتامر حسني وفي المركز الثالث فيلم البعبع لأمير كرارة.

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز.

وحققت أغنية «سمع هس» من فيلم بيت الروبي نجاحا كبيرا وهي من غناء كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمود العسيلي.