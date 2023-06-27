الفنان كريم عبد العزيز لـ«الوطن»: علاقتي بالسوشيال ميديا محدودة للغاية

يواصل الفنان كريم عبد العزيز، تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية بفيلمه الجديد «بيت الروبي»، ويشاركه الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتخط الفيلم حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة في أيام قليلة.

ويناقش فيلم بيت الروبي قضية السوشيال ميديا وفقا لتصريحات الفنان كريم عبد العزيز لـ«الوطن»، مؤكدا أن علاقته بالسوشيال ميديا محدودة: «أنا علاقتي بيها الناس كلها عرفاها هي مش جزء أساسي في حياتي ولكن بتعامل معاها بالحد المسموح فقط لتكون وسيلة تواصل بيني وبين الجمهور».

كريم عبد العزيز يتحدث عن السوشيال ميديا

وتابع الفنان كريم عبد العزيز قائلا: «الناس لازم تفكر في الحاجة قبل استخدامها متاخدهاش بكل حاجة فيها كدا: مينفعش، كل حاجة ليها عيوب ومميزات المفروض ناخد الحاجة الحلوة منها علشان متأثرش على حياتنا».

يذكر أن فيلم بيت الروبي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد ومحمد عبد الرحمن توتا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح وإخراج بيتر ميمي.