حبس تاجري مخدرات بحلوان سقطا بـ270 كيس «باودر» قبل ترويجها

أمرت نيابة حلوان، بحبس تاجري مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ جرى ضبط 270 كيس باودر بحوزتهما، حاولا ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة حلوان، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.

270 كيس باودر ومبلغ مالي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما خرج النقيب عبد الرحمن زيدان رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، بحملة أمنية ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بمنطقة المشروع الأمريكي، اشتبه في «محمد. ح. ي. ح»، 19 عاما، عاطل ومقيم المشروع الأمريكي، و«محمد. م. ح. م»، 15 عاما، عاطل، ومقيم مساكن أطلس، وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على 200 كيس بداخلها مادة الباودر المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، كما عثر مع المتهم الثاني على 70 كيس بداخلها مادة الباودر المخدر، وهاتف، فجرى اصطحابهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات

يقول المحامي تامر الشايب، لـ«الوطن»، عن عقوبة حيازة المخدرات في القانون المصري، إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل، تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه».