القبض على 8 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – فارسكور- كفر سعد - كفر البطيخ –الزرقا) وأقسام شرطة (رأس البر- ثان دمياط – السرو).

ضبط

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية عن ضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة عدد 8 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.