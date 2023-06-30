ملاهي بحري بالإسكندرية.. خروجة بسيطة تبدأ بـ5 جنيهات في العيد (فيديو)

«بحري بارك» اسم ساخر أطلقه أبناء الإسكندرية على ملاهي بحري الشهيرة بجوار مجمع مساجد الإسكندرية، حيث شبهت بالملاهي الكبرى، رغم أنها في حقيقة الأمر ملاهي تراثية للبسطاء تحوي عشرات الألعاب التي تعمل بالدفع اليدوي لا الكهرباء، وعلى الرغم من تطور الملاهي في كافة محافظات مصر إلا أن ملاهي بحري لا زالت مستمرة وتشهد إقبالا كبيرا بالتحديد في فترة الأعياد على رأسها عيد الأضحى المبارك الجاري.

ورصدت «الوطن» أجواء ملاهي بحري الشهيرة، عبرة جولة مصورة لتوثيق الأجواء المميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كونها ملاهي البسطاء لما لا واللعبة بها تبدأ من 5 جنيهات فقط، لذا فالأسر تجد منها سبيل للاستمتاع.

بالقرب من الساحة الخارجية لمسجد المرسي أبو العباس، توجد العشرات من المراجيح على غرار الحصان المتحرك والدوار التي يعتليها الأطفال الصغار بالإضافة إلى لعبة المركب التي تتحرك للأعلى، ما عكس البهجة على وجوه الأطفال.

أما الكبار فكان لهم نصيب أيضا حيث شاركوا الأطفال بالمراجيح الكبرى وألعاب التصويب والرماية والتقاط الصور التذكارية لتوثيق احتفالاتهم.

ألعاب ملاهي بحري

ويقول محمد برعي، 38 سنة، أحد عمال الألعاب في ملاهي بحري، إن أغلب الألعاب تعتمد على الحركة اليدوية على غرار المركبة والحصان وغيرها من الألعاب التي يحركها مسؤول كل لعبة.

أسعار ألعاب ملاهي أبو العباس

وأضاف برعي لـ«الوطن»، أن قيمة الدور في اللعبة اليدوي تبلغ 5 جنيهات، فيما ترتفع قيمة الألعاب الكهربائية وتصل قيمة الدور الواحد للعبة السيارات الكهربائية 20 جنيها للفرد.

وأكد أنه يأمل أن تستمر تلك الحركة التي شهدتها «ملاهي بحري» خلال أولى أيام عيد الأضحى المبارك، خلال الأيام المقبلة، بالتحديد مع مجيء المصطافين.