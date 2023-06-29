خطة وزارة النقل لمنع تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية.. (صور)

أنتجت ثورة 30 يونيو، إنجازات ضخمة في مجال المواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية، فمنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كل المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من «2014 - 2024» بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، جرى خلال التسع سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات.

منع تكدس البضائع

وفق تقرير لوزارة النقل، فإن إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، إضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

أعدت وزارة النقل مخطط شامل لإنشاء 15 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً «السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي بني سويف – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان- سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم - القنطرة».

الميناء الجاف في السادس من أكتوبر

في 15 يونيو الجاري، جرى افتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية/يوم، وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات، كما جرى افتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدانا والمتضمن إنشاء وتطوير 41 مبنى وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف متر مربع وتطوير المرافق.