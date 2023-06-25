تعيينات جديدة في وزارة النقل.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري، تفاصيل الوظائف الجديدة المتاحة بالهيئة وكذلك المستندات المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف والشروط التي أوضحتها الوزارة بوابة الوظائف الحكومية.

وتشمل الوظائف الجديدة في هيئة النقل النهري

1- فني إنشاءات مدنية رابع

2- فني تشغيل رابع

3- فني ميكانيكا رابع

4- فني كهرباء رابع

5- مهندس إنشاءات مدنية ثالث

6-مهندس ميكانيكا ثالث

7- مهندس كهرباء ثالث

8- مهندس بناء سفن ثالث

شروط التقدم لوظائف وزارة النقل

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، والحصول هندسي مناسب بتقدير جيد على الأقل لوظائف المهندسين، والحصول على مؤهل فوق المتوسط، أو مؤهل متوسط بتخصص مناسب لطبيعة الوظيفة المتقدم إليها، بالنسبة لوظائف الفنيين.

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية، والرقم القومي، والمؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة النقل أو هيئة نقل النهري وجهين بحسب الأحوال، وكارنيه نقابة المهندسين بالنسبة لوظائف المهندسين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة تفاصيل وطريقة التقديم على الوظائف من خلال الرابط

مواعيد التقديم على الوظائف:

وبحسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية من يوم 25 يونيو الجاري وحتى 24 يوليو المقبل.