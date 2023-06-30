ضبط 89 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئه علي الأسواق والمخابز بالدقهلية وتمكنت من ضبط 89 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق في مختلف المراكز.

ضبط حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأضاف أن الحملات التموينية جرية في الإدارات التالية«مركز ميت غمر، السنبلاوين، بلقاس، بندر المنصورة، الجمالية، مركز المنصورة، المطرية، شربين، تمى الأمديد، دكرنس».

ضبط 89 مخالفة تموينية بالأسواق

وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد 89 مخالفة تموينية في ثاني أيام عيد الأضحي جاءت كالآتي:

- عدد محضر تجميع بطاقات بعدد 32 بطاقة

- عدد 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 9 محاضر توقف عن الإنتاج.

- عدد 6 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 154 شيكارة.

- عدد 14 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

-عدد 30 محضر نقص وزن مابين 8 -19 جم.

- عدد 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- عدد 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- عدد 1 محضر عدم وجود ميزان داخل المخبز.

- عدد 1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

- عدد 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- عدد 11 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

- عدد 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- عدد 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر).

وأكد دايرة على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.