ضبط طن مخلل فاسد وسجائر مهربة وتحرير 17 محضرا في حملات تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملات تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع الغذائية، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن ضبط عدة مخلفات، بجانب ضبط مخللات منتهية الصلاحية.

ضبط عدة مخالفات في حملات تموينية

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تلقى إخطاراً من مفتشي الرقابة بالمديرية، يفيد بضبط كميات كبيرة من المخللات منتهية الصلاحية، وعدة مخالفات من بينها بيع بأعلى من السعر الرسمي وسجائر مهربة.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط 1200 كيلو مخلل داخل براميل بدون بيانات ومشتبه في صلاحيته بأحد معامل المخللات، كما تم ضبط 239 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر، داخل أحد محلات بيع السجائر، وتحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب محلات بيع السجائر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي بمقدار 14 جنيها في العلبه الواحدة.

تحرير محاضر لمخابز مخالفة

كما تم تحرير عدة محاضر جاءت كالتالي:

- 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- 2 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- 3 محاضر عدم وجود لوحة وعدم نظافة أدوات عجين.

- 6 محاضر توقف عن العمل بدون إذن، وجار متابعة المبيعات الخاصة بها.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.