وكيل «خطة النواب»: 30 يونيو يوم عودة الوطن لشعبه

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ذكرى مرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو تهل علينا في ظل ظروف عالمية ومحلية ضاغطة بعد أن انتفض الشعب المصري منذ عشر سنوات عام 2013 على حكم جماعة الإخوان الإرهابية ليصنع بيده وقوة إرادته ملحمة شعبية أنقذت مصر من مصير مُظلم كان بانتظارها.

إنجازات بعد ثورة 30 يونيو

وأضاف سالم أن الفرق كبير قبل ثورة 30 يونيو وبعدها، فقبلها انهارت الكثير من المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من المجالات، وقد وصل الاحتياطي النقدي لأرقام آنذاك مخيفة، بينما تراجع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، فضلا عن حالة فوضوية عمت الشارع المصري، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو حدثت إنجازات تمثلت في تماسك الدولة المصرية والاستقرار الأمني والسياسي وبناء الإنسان ورفع الوعي ومكافحة الشائعات التي تتسبب في إحباط الحالة المعنوية للشعب المصري.

وأشار وكيل خطة النواب إلى أنه بالعودة إلى الشهور السابقة على ثورة 30 يونيو وتحديدا مع تولي تنظيم الإخوان الإرهابي مقاليد السلطة، نجد أن هذا الحكم مثل حالة تهديد غير مسبوقة لكيان الدولة المصرية من رأس السلطة نفسها والاتجاه نحو أخونة مؤسسات الدولة جميعا وممارسة الاستبداد السياسي بتحصين قرارات رئيس الجمهورية وقتها بإعلان دستوري معيب، وزرع الانقسام داخل المجتمع المصري بتهديد عناصر جماعته المستمر للشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، ثم تعاونه وحمايته للجماعات الإرهابية في التي كانت منتشرة في معظم ربوع مصر خاصة سيناء حينذاك.

مصطفى سالم: مصر رفضت المشروع الإخواني

وقال سالم إن مصر كانت قد تعرضت إلى هجمة شرسة تستهدف هويتها في المقام الأول من خلال محاولة فرض جماعة الإخوان لأفكارهم على المجتمع بهدف «أخونته بالكامل» ودفع عدد كبير من الأقباط إلى الهجرة خارج مصر، ومحاولة تغيير تركيبة المجتمع المصري وتنوعه الفريد الصامد عبر التاريخ.

تابع: «هنا لم يقبل المصريون تحركات - المشروع الإخواني - المتكامل لأخونة الدولة واختبائهم عبر مفاهيم دينية مغلوطة وتبين لطوائف الشعب المختلفة أن استمرار حكم جماعة الإخوان يمثل خطورة شديدة لكيان الدولة المصرية وتماسكها وأنه يسعى لطمس هوية مصر وضياع استقلالها الوطني في مقابل مشروع وهمي لتأسيس الخلافة الإسلامية من وجهة نظرهم وتحويل الدولة المصرية إلى مجرد ولاية من الولايات الإسلامية التى سيحكمها الخليفة الإخواني المنتظر».

ذكرى ثورة 30 يونيو

اختتم سالم حديثه: «ذكرى 30 يونيو لابد أن تعود ومعها كل خلفيات الثورة حتى نعرف قيمة ما قدمه الزعيم عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية عندما وقفوا في ظهر الشعب جميعا حتى تعود بلادنا المخطوفة لنا».