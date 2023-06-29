رئيس الإمارات يبحث مع بيل جيتس تعزيز التعاون في مواجهة الأمراض الوبائية

تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم، اتصالاً هاتفياً من بيل جيتس الرئيس المشارك لـ«مؤسسة بيل وميليندا جيتس».

بيل جيتس يهنئ رئيس الإمارات بعيد الأضحى

وقدم «جيتس» خلال الاتصال، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع التمني لدولة الإمارات وشبعها دوام الخير والنماء والازدهار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

مناقشة حول دور المجتمع في مواجهة الأمراض

وتحدث «بن زايد» مع «جيتس» حول إمكانية تعزيز التعاون المشترك والمبادرات في مواجهة الأمراض الوبائية في العالم مثل «مرض شلل الأطفال»، والخطوات النوعية المتقدمة التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مواجهة «الأمراض المدارية المهملة»، ودور «منتدى بلوغ الميل الأخير» في حشد الجهود الدولية وتسريعها لمساعدة المجتمعات الفقيرة في القضاء على الأمراض الخطيرة.

التعاون في «كوب 28»

وتطرق الطرفان، في هذا السياق، إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز جهود البحث عن حلول ناجحة ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية مع الحديث عن فرص التعاون بين «COP28» و«مؤسسة بيل وميليندا جيتس» لمواجهة تأثير تغيرات المناخ على صحة الإنسان.