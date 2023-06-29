إصابة 11 شخصا في 3 حوادث سير بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بطريق بلبيس- الزقازيق أمام أولاد سيف بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الرعاية الطبية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبالها عدد 4 أشخاص جراء اصطدام سيارة ملاكي مع موتوسيكل، فيما انتقلت قوات الأمن المختصة الى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بطريق السماعنة

وعلى جانب آخر، أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة بطريق السماعنة في منشية عبدون بمركز فاقوس بالشرقية فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة تفيد إصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بهم، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بقرية عليم التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.