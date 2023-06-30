تحذيرات من طقس ثالث أيام عيد الأضحى في السعودية

أصدرالمركز السعودي للأرصاد، تحذيرات من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، مبينا أن التأثيرات تشمل ارتفاعا في الأمواج وتدني في الرؤية على محافظتي الرايس وينبع.

بداية تغير الطقس

وكشف مركز الأرصاد بحسب حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن توقعات بأن تبدأ هذه التقلبات الجوية من الساعة الـ10 صباح اليوم الجمعة على أن يستمر هذا الأمر حتى الساعة الـ 6 مساء من نفس اليوم.

درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد السعودية، أصدر تقريره عن حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة، مبينا أنه من المتوقع أن يسجل مشعرا عرفات ومزدلفة أعلى درجة حرارة بـ45 درجة، فيما تسجل منى 44 درجة، ووصل درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 31 درجة فيما تسجل درجات الحرارة 32 درجة في مكة المنورة.