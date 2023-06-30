إصابة شخص على يد شقيق زوجته بسبب خلافات الميراث في عين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدي الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيق زوجته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

مشاجرة بسبب الميراث في عين شمس

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص، وشقيق زوجته أحدهما مصاب بجروح متفرقة بالجسم) وطرف ثان (شقيق الثاني مصاب بجروح متفرقة بالظهر) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، بسبب مشادة كلامية بين الطرف الثاني وشقيقته «زوجة الأول» لخلافات حول الإرث تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها.

ضبط أطراف المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.