ريهام عبد الحكيم: اكتشفني سليم سحاب.. وصوتي فاجأ والدتي

حكت المطربة ريهام عبد الحكيم عن طفولتها مشيرة إلى أنها كانت طفلة هادئة وأن الله أعطاها أطيب أب وأم في الدنيا وأن البداية كانت من بيتها لافتة أن والدتها سمعتها تغني في المنزل وفوجئت بها في إحدى الحفلات المدرسية.

اشتركت في كورال الأطفال بدار الأوبرا

وأضافت ريهام عبد الحكيم خلال لقائها مع الفنانة أنغام في برنامج «أنغام» المذاع عبر فضائية «dmc»: «البداية كانت من البيت وماما اتفاجئت بيا وأنا بغني وبعدين اتفاجأت بيا في حفلة مدرسة والمدرسة عزموها على الحفلة وكنت بعمل بروفات بقالي فترة من غير ما تعرف وفوجئت بي».

وأشارت إلى أن الموسيقار سليم سحاب نشر إعلانا عن عن بداية كورال أطفال وكان يعتبر جديدا من نوعه لافتة أن والدتها اصطحبتها وامتحنها المايستروا سليم سحاب واختبرها بأغنية «لالي لي لالي» لأنغام وكان عمرها وقتها 7 سنوات معتبرة أن سحاب الأب الروحي الذي قدمها على المسرح.

صدفة مشاركتها في مسلسل أم كلثوم

واعتبرت ريهام عبد الحكيم عن صدفة مشاركتها في مسلسل «أم كلثوم» مشيرة أنها خضعت لاختبار مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي وكان عمرها 12 عاما للمشاركة بصوت كوكب الشرق في طفولتها واختارها عمار الشريعي كمطربة واختارتها المخرجة إنعام محمد علي للمشاركة في التمثيل حيث كانت تراقب اختبارات الغناء.