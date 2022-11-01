ريهام عبدالحكيم تشعل حفل «الموسيقى العربية» بأغنيات من زمن الفن الجميل

أشعلت الفنانة ريهام عبدالحكيم، أجواء دار الأوبرا المصرية، بعدما قدمت عددا من أغنيات زمن الفن الجميل خلال فقرتها في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 31.

ريهام عبدالحكيم تبدأ حفلها بأغنية القلب ولا العين

صعدت ريهام إلى المسرح، على نغمات أغنية القلب ولا العين، ثم قدمت شكرا خاصا للقائمين على مهرجان الموسيقى العربية، بداية من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، والدكتورة جيهان مرسي مديرة مهرجان الموسيقى.

وقدمت ريهام نخبة من الأغنيات، أبرزها سألوني الناس، وكل الكلام، وأنا قلبي دليلي، وقبل ما أنام، ويا تمر حنة، وشكله طيب، وخاتم سليمان، وفيها حاجة حلوة وأروح لمين.

حفل محمد منير غدا

كان الحفل قد بدأ بفقرة غنائية للفنانة فرح الموجي، ثم الفنان العراقي همام إبراهيم.

من المقرر أن يشهد المهرجان غدا، حفلا غنائيا كبيرا للفنان الكبير محمد منير، في مشاركته الثانية بالمهرجان.