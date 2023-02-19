مونيكا ألفونس عن مسلسل تياترو: «المتحدة» حوَّلت الحلم إلى حقيقة

عبرّت الفنانة الشابة مونيكا ألفونس، طالبة في السنة الرابعة من معهد الفنون المسرحية، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل تياترو، الذي يجمع نحو 22 موهبة جديدة، من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار منح الفرصة لجيل صاعد ووجوه جديدة من الممثلين الشباب.

وقالت مونيكا ألفونس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن «المسرح وحشنا» كان مشروعا خاصا بهم في المعهد من إخراج دكتور أشرف زكي، مضيفة: فوجئنا به يخبرنا بتوجه «المتحدة للخدمات الإعلامية» لتحويل المشروع إلى عمل درامي كبير والاستعانة بالوجوه الشابة، لم نكن نصدق الأمر من شدة الفرحة والترقب باعتبارها خطوة كبيرة، حتى أصبح هذا الحلم حقيقة فعلًا يتم تنفيذها.

ردود الفعل على السوشيال ميديا

وأشارت إلى سعادتها بردود الفعل التي تستقبلها منذ انطلاق عرض «تياترو» على قناة cbc، سواء من الأهل أوالأصدقاء والجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا «مبسوطة بكل ردود الفعل، أهلي وعائلتي في المحافظات كلها فرحانين بالمسلسل، وسعيدة بدعم الجمهور للشباب والكلام الحلو عننا».

شخصيتها في «تياترو»

وعن شخصيتها بمسلسل تياترو، قالت مونيكا ألفونس، إنها تجسد شخصية أروى، هى فتاة ذكية جدًا، تفكر كثيرًا فيما تقوله وتفعله، ليست شخصية عفوية تحمل قدرًا من الخبث، ولكن خلال الأحداث سيحدث لها تغييرًا كبيرًا في شخصيتها بسبب المسرح، متابعة: هذه الشخصية أعتبرها دور عمري، لتفاعل الجمهور معها ويرونها فتاة شريرة، ولكن أنا أتعاطف معها لأن لديها أسبابها في ظل طريقة تربيتها التي جعلتها ترى نفسها أنها أهم شخصية.