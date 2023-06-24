سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة صباح اليوم

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار مُكثف من رجال الإدارة العامة للمرور.

سيولة مرورية بالشوارع

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، سيولة مرورية، وهو نفس الحال في كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، وكوبري أكتوبر في اتجاه شارع وميدان رمسيس.

كثافات بسيطة ومتقطعة

في المقابل توجد كثافات نسبية بداية من الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، وظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، بطريق الكورنيش حتى المظلات، بينما توجد سيولة في الطريق المتجه للمؤسسة، وتشهد منطقة المظلات كثافات بسيطة.

شارع الهرم بالجيزة شهد كثافات مرورية، وتباطؤ حركة السيارات سببها غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.

شهدت ميادين محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من الانتظام خلال الساعات الأولى من الصباح، أبرزها التحرير والعباسية ومصطفى محمود، إلى جانب الطريق الدائري.