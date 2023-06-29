موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.. مصادر تكشف التفاصيل

يواصل طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمي والأدبي، امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، الأحد المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفقا للجداول الدراسية المعلنة في هذا الشأن، فيما تستعد وزراة التعليم العالي والبحث العلمي لأعمال تنسيق الجامعات 2023، والمقرر أن تبدأ أولى أعماله باختبارات القدرات بعد الامتحانات، والاستعداد لتحديد موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

قواعد تنسيق القبول في الجامعات

كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أكد العمل بذات قواعد تنسيق القبول في الجامعات 2022، في التنسيق الجديد، بجانب التغيير الذي طرأ على اختبارات القدرات وإلغاء التوزيع الإقليمي، موضحة أن موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، يجري تحديده بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن المتوقع أن يكون خلال 10 أيام من إعلان النتيجة، بعد ورود كشوفات النجاح لطلاب الثانوية من وزراة التربية والتعليم، ودراسة شرائح المجاميع، ومن ثم تحديد الموعد للمرحلة.

استعدادات مكتب التنسيق الرئيسي

وتابعت المصادر بأن الاستعدادات بمكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالمحافظات تتم على قدم وساق لتنسيق الجامعات 2023، لافتة إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس كما هو دون تغيير، وفروعه بجامعتي أسيوط والإسكندرية، منوهة إلى أنه جرى تأهيل الكوادر البشرية لأعلى مستوى للتعامل مع متطلبات الطلاب بكل سهولة ويسر.