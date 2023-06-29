إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب مزارع ثلاثيني بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج، وجرى نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة من مستشفى المنشأة المركزي بوصول المدعو «عريض ش ع ن» سن 35 عاما مزارع ويقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالصدر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفادت زوجته المدعوة «مرفت ح ع ا» سن 31 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية باتهامها لخالها المدعو «محمد ط ا ح» سن 56 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته.

تحرير محضر بالواقعة

وذلك بسبب خلافات الجيرة وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.