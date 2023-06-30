الأرصاد: أجواء حارة رطبة على القاهرة في ثالث أيام العيد.. والعظمى 33 درجة

كشفت الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ بدأت بأجواء معتدلة الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء مصحوبة بشبورة مائية خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري.

وأوضحت الأرصاد أنَّ حالة الطقس اليوم تشهد خلال ساعات النهار أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب سيناء وحتى جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلا

وذكرت الأرصاد أنَّ حالة الطقس خلال ساعات الليل تشهد أجواء معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء، لافتة إلى أنَّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أنَّ حالة البحرين تختلف كليا ففي البحر المتوسط طقس خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، أما البحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج 1.5 لـ2.5، كما تشهد البلاد نشاط أحيانا للرياح بسرعة 30 كم/س في عدد من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

- القاهرة 33- 23

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 32- 22

- وادي النطرون 33- 23

- كفر الشيخ 31- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 23

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 34- 23

- السويس 33- 23

- العريش 30 - 22

- رفح 30 - 21

- رأس سدر 36- 25

- نخل 35- 18

- كاترين 32 - 16

- الطور 35 - 26

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38-

- مرسى علم 37- 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 35- 27

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 35- 28

- الفيوم 34- 23

- بني سويف 34- 23

- المنيا 35- 23

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 39- 27

- أسوان 40- 28

- الوادي الجديد 38- 26

- أبو سمبل 40 - 27.