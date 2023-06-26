خدمات تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني.. «أكثر من 20 خدمة رقمية»

كشفت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الخدمات المقدمة عبر تطبيق «المصريين في الخارج»، والذي سيضم نحو أكثر من 20 خدمة رقمية، تتنوع بين عدة مجالات، حيث تم استخدام الألوان المختلفة داخل التطبيق، لتعبر عن الشخصية المصرية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خدمات تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خدمات تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني

- يتضمن تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني العديد من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

- يعد تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني، بمثابة منصة موحدة تيسر على جميع المغتربين في الدول المضيفة الحصول على الخدمات المختلفة.

- يضمن تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني، الوصول السريع والآمن لمختلف الخدمات.

- تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني سيضم أكثر من 20 خدمة رقمية.

- يشمل التطبيق قسما مخصصا للسيارات، ويضم ما يتعلق بالرخص واستيراد السيارات والمخالفات ونقل الملكية والانتقالات وحجز المواصلات وغيرها.

- يضم التطبيق الخدمات المقدمة للشباب، سواء عبر مركز وزارة الهجرة للحوار أو العلماء والخبراء.

- يشمل التطبيق خدمة تفعيل التطبيق ستكون من خلال شركات المحمول، السفارات، القنصليات أو المنافذ الجوية في مصر.

- تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني يضم أقساما متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها من الخدمات.

- يضم تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني مختلف المحفزات، وكل أيقونة تشير إلى ما يتعلق بها من خدمات ومشروعات.

- يضم تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني، قسم استثماراتي، به كل ما يتعلق بالاستثمار، من الشركات والاستثمارات والحسابات البنكية.

- يضم تطبيق «المصريين في الخارج» الإلكتروني، قسم «إجازاتي» تضم النوادي والرحلات والطيران والسفر والحجوزات والتأمين الصحي على المصريين بالخارج خلال الإجازات وقسم الفعاليات.