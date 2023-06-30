شهدت أسعار العملات الیوم الجمعة 30-6-2023، ثالث أيام عيد الأضحى، استقرارا ملحوظا، وذلك على مستوى مختلف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، سواء في الدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي.

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات الیوم الجمعة 30-6-2023، ثالث أيام عيد الأضحى، وفقاً لآخر تحديد صادر عن مواقع البنوك المصرية الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في البنوك المصریة

سعر الدولار في البنك الأهلي: 30.85 للبيع - 30.75 للشراء

سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 للبيع - 30.75 للشراء

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.95 للبيع - 30.85 للشراء

سعر الیورو في البنوك المصریة

سعر اليورو في البنك الأهلي: 33.65 للبيع - 30.50 للشراء

سعر اليورو في بنك مصر: 33.65 للبيع - 30.50 للشراء

سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.76 للبيع - 33.61 للشراء

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سعر الجنیه الإسترلیني في البنك الأهلي: 39.29 للبيع - 39.08 للشراء

سعر الجنیه الإسترلیني في بنك مصر: 39.29 للبيع - 39.08 للشراء

سعر الجنیه الإسترلیني في بنك القاهرة: 39.42 للبيع - 39.21 للشراء

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سعر الریال السعودي في البنك الأهلي: 8.22 للبيع - 8.19 للشراء

سعر الریال السعودي في بنك مصر: 8.22 للبيع - 8.19 للشراء

سعر الریال السعودي في بنك القاهرة: 8.25 للبيع - 8.19 للشراء

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سعر الدرھم الإماراتي في البنك الأهلي: 8.39 للبيع - 8.38 للشراء

سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر: 8.40 للبيع - 8.39 للشراء

سعر الدرھم الإماراتي في بنك القاهرة: 8.42 للبيع - 8.38 للشراء

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصرية

سعر الدینار الكویتي في البنك الأهلي: 100.35 للبيع - 99.42 للشراء

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر: 100.38 للبيع - 100.11 للشراء

سعر الدینار الكویتي في بنك القاهرة: 100.71 للبيع - 100.42 للشراء