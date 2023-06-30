«المستقلين الجدد» يشيد بخطاب الرئيس في ذكري 30 يونيو: يحمل رسائل مهمة

أكد حزب «المستقلين الجدد»، أن خطاب الرئيس في ذكرى 30 يونيو يحمل رسائل مهمة للشعب بينها الكشف عن أهمية 30 يونيو في التاريخ المصري الحديث وما تلاها من خطوات حازمة لبناء الجمهورية الجديدة.

خطاب الرئيس يؤكد على إيمان الدولة بثورة 30 يونيو

ورأى الحزب في بيان، أن خطاب الرئيس أكد إيمان الدولة بأن ثوره 30 يونيو ما كانت لتتحقق إلا بصلابة والتفاف الشعب المصري حول مؤسسات الدولة وهو الامر الذي أبهر العالم أجمع.

خطاب الرئيس يؤكد ما قامت به الدولة لبناء الجمهورية الجديدة

ولفت الحزب إلى أن الخطاب جاء كاشفا لما قامت به الدولة من جود لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق طفرة تنموية في الزراعة والصناعة والطاقة والطرق وإقامة مجتمعات حديثة والقضاء على العشوائيات فضلا عن الجهود الواضحة في مجالي الصحة والتعليم، مثمنا دعوة الرئيس إلى الشعب بضرورة التلاحم والمثابرة لاستكمال خطة التنمية.

وأشاد الحزب بتعهد الرئيس بمضي الدولة قدما في طريقها لبناء الدولة من خلال عمل مخلص دؤوب من أجل الشعب المصري والوطن.