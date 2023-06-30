وصول جثمان إيهاب أبوزيد لمسجد الشربتلي بالتجمع وعمرو الليثي أول الحضور

وصل جثمان المخرج إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة قنوات النهار، منذ قليل، إلى مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه بعد انتهاء صلاة الجمعة.

جنازة المخرج إيهاب أبو زيد

وكان الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحضور، وبدت عليه ملامح الحزن والتأثر لرحيل إيهاب أبو زيد، الذي كان واحدا من أصدقائه المقربين، ومن المقرر أن يوارى جثمان إيهاب أبو زيد الثرى داخل مقابر أسرته بالكيلو 26 على طريق القاهرة السويس الصحراوي.

وفاة المخرج إيهاب أبو زيد

وغيب الموت المخرج إيهاب أبو زيد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.