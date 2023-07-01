مميزات المدارس التكنولوجية التطبيقية.. «لو هتقدم لابنك»

يتجه أولياء الأمور والطلاب إلى التقديم على مدارس مختلفة عن التقليدية والالتحاق بالثانوية العامة، خاصة بعدما أتيحت أمامهم العديد من المدارس بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديلًا مناسبًا لخريجى الشهادة الإعدادية، الذين لا يرغبون فى الالتحاق بالثانوى العام، وفيما يلي نقدم بعض المعلومات عنها ومميزاتها للراغبين في معرفة المزيد عن تلك المدارس.

مدارس التكنولوجية التطبيقية

ـ تعتمد الدراسة في تلك المدارس على مناهج مطورة بمعرفة العلوم الفنية في مجال التخصص والعلوم الأساسية والثقافية

ـ يحصل الطالب عند التحاقه بالمدارس التكنولوجية التطبيقية على تدريبات عملية فى مجال تخصصه بشكل دائم.

- يحصل الطالب على شهادة الخبرة من الشريك الصناعي، كما يمتلك فرص كبيرة للتعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي.

ـ يحصل الطالب بتلك المدارس على شهادة مصرية ذات جودة عند التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي

ـ تطبق المدارس التكنولوجية مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين لذلك.

ـ بعد الحصول على المعادلة يمكن للطالب أن يلتحق بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والجامعات المصرية المختلفة.

ـ تعمل المدارس تأهيل الطالب لسوق العمل واحتياجاته.