توزيع لحوم 22 رأس ماشية على الأكثر احتياجا في ديرمواس بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات والجمعيات الأهلية في دعم أواصر التكافل والتكامل بين فئات المجتمع، وتقوية الروابط الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن مؤسسة مصر الخير واحدة من أبرز وأهم المؤسسات العاملة في مجال الخدمة المجتمعية، وخاصة في المناسبات الدينية والوطنية.

تقديم 22 رأس ماشية لـ 12 جمعية أهلية

وبالتنسيق بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، أعلن عامر طه، رئيس المركز، تقديم 22 رأس ماشية لـ 12 جمعية أهلية بأسعار مخفضة لخدمة الأسر الأكثر احتياجا من أهالي المركز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تقدم مثل هذه الخدمات.

تعاون بين مصر الخير ومحلية ديرمواس

من جانبها، قالت نهى محمد، مسئول مؤسسة مصر الخير في مركز ديرمواس، إن هذه الخطوة جاءت ثمرة التعاون والتنسيق بين مصر الخير والوحدة المحلية بديرمواس، وبرعاية ودعم متواصل من محافظ المنيا الذى قدم كل سبل الدعم والمساندة للمؤسسة لتقوم بدورها المجتمعي على أكمل وجه.