أسعار اللحوم في منافذ «التموين» بعيد الأضحى.. «البرازيلي» بـ160 جنيها

يهتم العديد من الأشخاص بالبحث عن أسعار اللحوم في عيد الأضحى، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأنواع المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين خلال إجازة عيد الأضحى، إذ أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات خلال أيام العيد، لضبط الأسعار ووصول السلع للمواطنين.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

- تصل أسعار اللحوم ‏السودانية إلى 195 جنيهًا للكيلو.

- يصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى نحو 160 ‏جنيهًا للكيلو، والمقطعة منها بـ170 جنيهًا للكيلو.

- وبلغ سعر الكيلو من اللحوم الضأن الطازجة نحو 250 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو اللحوم البلدي نحو 280 جنيهًا.

نصائح للمواطنين عند تناول اللحوم في العيد

ووجهت هيئة الدواء المصرية، نصائح للمواطنين بشأن تناول اللحوم، محذرة من الإكثار من تناول كميات كبيرة اللحوم، لما تسببه من مشكلات في الجهاز الهضمي وزيادة في الوزن، وتراكم الدهون في الجسم.

وقالت الهيئة، إنّ الإسراف في تناول اللحوم يؤدي إلى ارتفاع فرص الإصابة بأنواع من مرض السرطان، كسرطان المعدة وسرطان القولون والبنكرياس، بالإضافة إلى عسر الهضم، ونصحت بالتالي:

- أضف الخضراوات مع اللحوم حتى تساعد على الهضم وامتصاص الدهون.

- تناول عدة وجبات معتدلة، بدلاً من تناول وجبات كبيرة.​

- احرص على تناول الفاكهة بشكل يومي لأنها تحتوي على مستويات عالية من الألياف، مما يعني أنها ستشعرك بالشبع لفترة أطول.​

- استهلك القليل من الأطعمة المقلية واستبدلها بالمشوية أو المسلوقة.​

- مارس الرياضة والنشاط الحركي. ​