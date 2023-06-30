لو خارج في رابع أيام عيد الأضحى.. اعرف درجات الحرارة

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة حالة الطق ودرجات الحرارة عند الخروج والتنزه خاصة في تلك الفترة التي توافق إجازة عيد الأضحى، وف هذا الصدد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا لمن يريدون الخروج.

وحذرت هيئة الأرصاد، من ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا غدا السبت مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، وناشدت المواطنين بضرورة التواجد فى مناطق جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المغلقة.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن يكون طقس الغد معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تأتي درجات الحرارة اليوم غدا السبت وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 34- 24

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 32- 23

- وادي النطرون 34- 23

- كفر الشيخ 31- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 22

- دمياط 30 - 22

- بورسعيد 31- 23

- الإسماعيلية 35- 22

- السويس 35- 23

- العريش 31 - 22

- رفح 30 - 21

- رأس سدر 36- 24

- نخل 35- 18

- كاترين 33 - 17

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 26

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 22

- السلوم 29- 23

- سيوة 35- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 39 - 28

- سفاجا 38- 27

- مرسى علم 37- 26

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 33- 28

- الفيوم 35- 24

- بني سويف 35- 24

- المنيا 36- 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 26

- الأقصر 40- 27

- أسوان 41- 28

- الوادي الجديد 40- 27

- أبو سمبل 39- 27.