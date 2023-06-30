شواطئ بورسعيد تجتذب المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت الشواطئ والأماكن الترفيهية في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحي المبارك، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في المديريات الخدمية كافة.

رفع حالة الطوارئ في مدينة بورفؤاد

وشهدت مدينة بورفؤاد رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع إقبال المواطنين على جبال الملح وشواطئ بورفؤاد، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد رحلات يومية على المدينة.

وقال اللواء محمد عامر، رئيس مجلس ومدينة بورفؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه جرى تكثيف حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات، للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عيد الأضحى، واستقبال المواطنين في الشواطئ وجبال الملح.

وشدد «عامر» على أن المحافظة لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق بين غرفة عمليات المدينة والأجهزة التنفيذية كافة التابعة للمدينة، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بورسعيد، ولحين انتهاء إجازة عيد الأضحى.

إقبال على شواطئ بورسعيد

وشهدت شواطى محافظة بورسعيد إقبالا كبير من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، في انتعاشة كبيرة لرحلات اليوم الواحد، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد إبراهيم، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن محافظة بورسعيد هي الأقرب والأفضل لأهالي الإسماعيلية، لتميز جوها ووجود العديد من الأماكن الترفيهية بها.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن بورسعيد «طول عمرها محافظة جميلة بشواطئها المفتوحة وأنديتها المختلفة، وتعدد الأماكن والمزارات السياحية والفعاليات المختلفة نهارا ومساء، ووجود العديد من المطاعم في أنحاء المدينة».