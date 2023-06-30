ليلى علوي تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: «خلقنا مصر جديدة»

احتفلت الفنانة ليلى علوي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم الإخوان من مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت ليلى علوي صورة لأهرامات الجيزة محاطة بالعلم المصري، وعلقت عليها قائلة: «زي النهاردة قدر الشعب المصري يملك قراره ويحدد مصيره ووقفنا قيادة وشعب في وش كل اللي حاول يسرق منا كرامتنا، وقلنا لا مصر أكبر من الجميع».

ليلى علوي: العالم يتعجب مما حققته مصر من إنجازات

وأضافت في منشورها: «خطينا في 10 سنين فوق كل الصعاب اللي واجهتنا وقدرنا نخلق مصر جديدة مليانة حرية وإنجازات كبيرة وعظيمة في كل المجالات خلت كل العالم بيتعجب ليها وبقدرتنا على تحقيقها في الفترة الزمنية القليلة دي».

ليلى علوي: قيادتنا العظيمة وقفة في ضهر الشعب

وتابعت ليلى علوي: «بفضل قيادتنا العظيمة اللي وقفت في ضهر شعبها لما احتجناهم واستعادت معانا الحرية قدرنا نبهر العالم، ورجعت مصر أم الدنيا وكمان قد الدنيا، كل سنة ومصر قيادة وشعب بكل خير ودائما قد الدنيا».