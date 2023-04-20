الخريطة الكاملة لساحات صلاة عيد الفطر 2023 في أحياء الإسكندرية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية عن تحديد عدد 281 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر 2023، بعد سماح وزارة الأوقاف بفتح ساحات صلاة عيد الفطر المبارك فى جميع المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة أمام المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لتتاح في جميع مناطق الإسكندرية التسعة حسب الكثافة السكانية في كل منطقة وإليكم ساحات صلاة العيد 2023 في محافظة الإسكندرية.

وحددت مديرية الأوقاف ساحات صلاة عيد الفطر في الإسكندرية حسب الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن» في وهم :

ساحات صلاة عيد الفطر منطقة الدخيلة

المكس، أمام سواحل المكس

وادي القمر، أمام صيدلية عشري

محكمة الدخيلة، أمام المحكمة

الصحالين بالدخيلة الجبل

أبو ناجي، الدخيلة بحري

أم المؤمنين، الدخيلة

مسجد حكمت أمام موقف الميني باص

البيطاش آخر شهر العسل

مسجد النور بوابة 8 آخر شارع فضة

أبو ذر الغفاري الهانوفيل آخر السوق، الكريم الهانوفيل المساكن

العوامي الهانوفيل بجوار السنترال

علي بن أبي طالب أبو يوسف شارع الحديد والصلب

الروضة الخضراء أبو يوسف شارع أبو يوسف

الأحمدي الكيلو 19 أبو يوسف قبلي

المهدي مساكن الكيلو 12

أبو الوفا الكيلو 22 طريق مطروح أمام جهينة

أبو تلات آخر شارع أبو تلات

النصر الكيلو 26 بحري

المدينة المنورة البيطاش شارع الحديد والصلب

نصر الله وافي أول شارع أكتوبر شاطئ النخيل

الإسراء والمعراج أمام موقف مساكن 21

قباء الكيلو 21 أمام الشرطة العسكرية

أبو تلات مسجد أبو تلات الكبير آخر شارع أبو تلات.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 حي شرق الإسكندرية

وحسب مديرية الأوقاف في الإسكندرية جرى تخصيص 16 ساحة صلاة عيد الفطر 2023 بحى شرق الإسكندرية وهي :

سليماني محمود كليوباترا الزنانيري

الصابرين سموحة، رياض الصالحين والصديق سبورتنج

التقوى شارع الترعة أبو سليمان

العلم والإيمان شدس

أبو هريرة أبو سليمان

مسجد الجهاد أبو سليمان، الخلفاء أبو سليمان

نور الإسلام باكوس

زقزوق غبريال

التوبة المحمودية أبو سليمان

الإسراء الرمل الميري

الرعاية وينجت، جليم ترام جليم

الكبير السيوف

التوحيد أرض الأرز

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 حي غرب الإسكندرية

وخصصت أوقاف الإسكندرية 21 ساحة في حي غرب لأداء صلاة عيد الفطر 2023 وهي :

ساحة مسجد القباري بالقباري

ساحة أبو عمر الورديان

ساحة الإمام الشافعي نجع العرب

ساحة السنية أرض الموز بالقباري

ساحة الأبرار الورديان

ساحة الميري كرموز

ساحة الفلاح رشيد رضا

مدور الشام شارع الشمس كرموز

الأبرار المأوى، الدغيدي ترعة المحمودية

ساحة بدر شارع 12 كرموز

ناصر السنة صينية الورديان

سعد زكي الورديان

التوحيد الغيطاني المتراس

الرحمة شارع الجلاء الورديان

عباد الرحمن شارع رشيد رضا الورديان

رشاد عثمان شارع الأمير لؤلؤ المتراس

الجمل شارع المكس الورديان

التوفيق شارع خوفو كرموز

ساحة المصري وعلام شارع جميل ثابت كرموز

اللبان شارع راغب باشا كرموز

الخريطة الكاملة لساحات صلاة عيد الفطر في حي العامرية

كما جري توزيع 39 ساحة في حي العامرية وهم :

الإخلاص أمام محطة القطار

مركز شباب الجزائر قرية الجزائر

المحطة كنج مريوط

الصحابة قبلي السكة الكنج

الكابلات شارع الكابلات

مركز شباب عرابي قرية عرابي

فلسطين قرية فلسطين

طيبة1 قرية طيبة النهضة

الصالحين الكيلو 26

الوادي قرية الوادي

الحق مساكن الزواج الحديث

عباد الرحمن مساكن الزواج الحديث

مبارك1 مساكن مبارك

الهداية فنجري 1، 2

السلام عبد القادر بحري

الإيمان عبد القادر قبلي

مركز شباب الناصرية النصرية القديمة

التوحيد النصرية الجديدة

مركز شباب حارس قرية حارس

الرحمن الحضرة المسيري

القوات المسلحة الكيلو 27 أمام المرور

شارع 20 الكافوري

التوبة أمام سنترال الكابلات

الهويس الهويس

الصديق شارع الإدارة

سند2 قرية سند2

الكرنك الكرنك

أبو سنبل أبو سنبل

اليمن اليمن

الرحمن مدخل النهضة

الوفاء والأمل الوفاء

العلا الشرقي العلا الشرقي

بغداد بغداد

أبو مسعود أبو مسعود

الجلاء الكيلو 50

الرحمن سجاد الناصرية

سماحة الإسلام السفن

العامرية أمام المستشفى

عباد الرحمن قشوع

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 وسط الإسكندرية

وجري تخصيص 15 ساحة في منطقة حي وسط وهي :

القائد إبراهيم محطة الرمل

القصبجي الرصافة محرم بك

أولياء الرحمن الغيط الصعيدي

مجد الإسلام الأزاريطة

أبو زيد الحضرة قبلي

عبدالعزيز السيد الحضرة القبلية

المروه منشية النزهه

السلام الحضرة القبلية

الجمعية العمرانية كوم الدكة

المقدس العطارين

أولاد الشيخ الجديد محرم بك

الإيمان الحضرة

فاطمة جابر أمبروزو

الصالحين غربال آخر شارع محسن محرم بك

الفتح امبروزو خلف المستشفى الإيطالي

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بحي المنتزه

وخصصت أوقاف الإسكندرية 34 ساحة في حى المنتزه وهم :

هدى الإسلام سيدي بشر قبلي

مركز شباب المعمورة المعمورة البلد

مسجد النور العصافرة بحري

سيدي بشر سيدي بشر بحري

شرق المدينة سيدي بشر بحري

ميدان المندرة المندرة بحري

الجليل المتعال العصافرة بحري

المنتزة المنتزة

المعمورة الشاطئ المعمورة الشاطئ

مسجد رب النقيب المندرة خلف حسني

الوعي الإسلامي العصافرة قبلي شارع 45

مسجد الفرج المندرة قبلي

الصالحين سيدي بشر شارع القاهرة

منتزة شارع التحرير العصافرة قبلي

أولى النهى طوسون

محمد فريد شارع محمد فريد سيدي بشر قبلي

أبو بكر الصديق العصافرة قبلي

الرحمن الرحيم شارع المهداوي المندرة قبلي

الرحمن الرحيم شارع المهداوي المندرة قبلي

الشهيد محمد مرسي شارع خليل حمادة

النهضة أبو قير

العزيز الحكيم شارع 30 الجديد المندرة

عزبة الجبل المعمورة الشاطئ

محمود فوزي العصافرة بحري

فاطمة الزهراء شارع 30 بجوار مدرسة عرامة

عمر عز العرب المعمورة الشاطئ

فاطمة الزهراء طوسون خلف التأمين الصحي

الفرج طوسون مزلقان البحرية

سيدي بشر سيدي بشر بحري أمام المقابر

أم القرى شارع 20، الهدى أرض التوبة

ساحة 45 شارع 45

عثمان بن عفان من شارع 45

المصلحة الطابية

الطابية شركة الكهرباء

10 ساحات صلاة عيد الفطر بحي الجمرك

وفي منطقة حي الجمرك جري تخصيص 10 ساحات وهي :

المرسي أبو العباس ميدان المساجد

البردي شارع عبد المنعم اللبان

شلتوت حارة اليهود

الروضة شارع فرنسا المنشية

العمري شارع أبي الدرداء

خطاب شارع صقر باشا

الفحام شارع مسجد الفحام

الحافي شارع جلال رمضان

أبناء سلمون شارع النصر

الطابية مستشفى رأس التين

26 ساحة صلاة عيد الفطر في برج العرب

وفي مدينة برج العرب جري تخصيص 26 ساحة وهم :

مركز شباب البرج البرج الجديد

مركز شباب بهيج بهيج

قرية العلا البنجر

قرية المركزية البنجر

قرية رحيم بجوار البصرة

الفتح الإسلامي البرج الجديد

قرية محمد فريد البنجر

بجوار مسجد المروة البرج القديم

أبو صير الساحل الشمالي

القرية الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة البنجر

قرية أبو بكر مريوط

قرية البصرة مريوط

قرية أبو زهرة البنجر

قرية مصطفى إسماعيل البنجر

نجع كاتب البنجر

القرية السابعة البنجر

بجوار مسجد الرحمة الهوارية

بجوار مسجد الإيمان الهوارية

بجوار مسجد الفتح الإسلامي الهوارية

بجوار مسجد النور طريق المطار

نجع السراحنة طريق الكافوري

قرية التكامل البنجر

33 ساحة صلاة عيد الفطر بمحرم بك

كما تخصص 33 ساحة في محرم بك بينهم :

الإخلاص أبيس 2 مركز الشباب بجوار المسجد الكبير

السلام عزبة سكينة القديمة

القدس كوبري الناموس

جمعية جانوتي أمام الجمعية

البكاتوشي حجر النواتية البر القبلي

الرحمن كوبري الناموس،

جمعية التوفيق المطار أمام المسجد

أبو بكر الصديق عزبة منسي بجوار شركة لورد

نادي الصيد أمام مسجد الرحمن

الحمدلله الحضرة الجديدة طريق المحمودية

الأنصار عزبة المطار أمام مطار النزهة

أبيس5/8 أبيس الثامنة، مسجد العزيز الهادي المطار شارع السوق