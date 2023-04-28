سمكة التونة الكبيرة.. وزنها 40 كيلو والحنشان من أسرار صيدها (صور)

أسماك التونة، هي كنز من كنوز البحر المتوسط التي تتميز بمواد غذائية عالية، وفي هذا التقرير رصدت «الوطن» جولة في سوق السمك بدمياط والتقت بالصيادين لمعرفة تفاصيل ومعلومات عن أنواعها وطرق صيدها وفوائدها، فهي ثاني أكثر أنواع السمك طلبا من المواطنين في مختلف دول العالم، ويوجد منها أنواع وأشكال وأحجام وأوزان مختلفة، بينما يتسم لحمها بلونه الوردي، واللحم الأبيض حسب كل نوع منها.

أصناف أسماك التونة

توجد أنواع من سمك التونة تتميز بأنها لها زعانف الزرقاء ولحمها أبيض، حسب خالد عبدالنور أحد الصيادين وتجار الأسماك في مدينة عزبة البرج لـ«الوطن»، كما أن هناك أسماك تونة تعد من صنف سكيب جاك، وهى أقل في السعر عن باقي أنواع التونة الأخري، ومن أشهر أنواعها والتي نقوم بصيدها من البحر المتوسط وتسقط في شباك صيد مراكب السنار بعزبة البرج سمكة «التونة الباكور» ويبلغ وزن الواحدة من هذا النوع حتى 40 كيلوجراما، كما أنها تتميز بأنها تعيش قرابة 12 سنة بالبحر المتوسط، وهي ذات الولن الفاتح، كما يجري عمل التونة المعلبة.

بينما التونة صنف سكيب جاك، تأتي من أجود الأنواع ولكنها تقل في الحجم عن الأنواع الأخرى وتزن متوسط 3 كيلوجرامات ولكن قيمتها البروتينية أعلى.

التونة الباكور

أشهر أنواع سمك التونة في مصر «الباكور» طبقا لـ عبد الله محمد من أشهر تجار الأسماك الذي يعملون على بيع سمك التونة، وأكد لـ«الوطن» أنه يصنف ضمن مجموعة أسماك الماكريل، والذي يعيش في البحر المتوسط وبحار أخرى ويعد هذا النوع الأكثر انتشارا في مدينة عزبة البرج، ويبدأ موسم ظهوره في بداية شهر يونيو وينظم الصيادون رحلات صيد هذا النوع والإعداد لها بداية من منتصف شهر مايو وتكون سهلة في صيدها نظرا لأنها تعيش بالقرب من سطح الماء، وخاصة الصغير منها، أما البالغون منهم فيعيش على عمق 1250 قدما، كما أن موسم تزاوج التونة في البحر المتوسط من شهر يونيو وحتى أغسطس، حيث يصل عدد بيض السمكة قرابة 3 ملايين بيضة، يعيش منها 2 حوالي مليون فقط ويعيش أصناف منها كالباكور في البحر حتي تبلغ 30 عاما.

فوائد التونة

أكدت الدكتورة نهال عبد النبي طبيبة بيطرية لـ«الوطن» أن سمكة التونة في البحر المتوسط، لها فوائد عديدة لجسم الإنسان منها المد بالبروتين، والفوسفور والحفاظ على صحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول بالدمبجانب مد الجسم بالأوميجا 3.

طهي أسماك التونة

ومع تعدد أنواع أسماك التونة يجري طهيها بأصناف مختلفة حسب علاء فودة أحد صيادين التونة بالسنار مثل الفيليه والمقلي والصيادية والكفته والطاجن والصينية، ويبدع الدمايطة في البيوت في طهيها بطرق متنوعة ذات طعم طيب.

طرق صيد التونة

أكد حمدي الغرباوي نقيب الصيادين بعزبة البرج لـ«الوطن» أن طرق صيد التونة يبرع بها صيادو عزبة البرج في البحر المتوسط وتأتي طريقة السنار الأكثر خبرة بين الصيادين والمتعارف عليها ويستخدم السنارة، والخطاف المزود بطعم، كما تتطلب النزول للأعماق واستخدام أجهزة تحدد موقع تواجد التونة، حيث يزداد تواجدها في التيارات البحرية الدافئة ويستخدم العديد من الصيادين، الحنشان السوداء والسردين كطعم لصيد التونة وتكون متعبة في طريقة صيدها وتستطيع الهرب أحيانا منهم.