المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.. حلم الجمهورية الجديدة

قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية؛ بإجمالي 175 مركزا في 20 محافظة؛ لإحداث طفرة شاملة في البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع المصري للدراسات الاستراتيجية في دراسة له: تستهدف المبادرة إحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

حياة كريمة في أرقام

وفيما يخص ما أنجزته مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، أشارت الدراسة الى أن الرئيس السيسي اطلق مبادرة حياة كريمة في يناير 2019, موضحة أن المبادرة تغطي في مرحلتها الأولى أكثر من4500 قرية؛ بإجمالي 175 مكرًا في 20 محافظة.

وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل: الأولى تشمل القرى ذات نسب فقر تتجاوز 70‎%‎ وهي الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، والثانية؛ القرى ذات نسب الفقر التي تتراوح بين 50‎%‎ إلى 70‎%‎والثالثة؟ القرى ذات نسب الفقر أقل من 50‎%‎.

وسلطت الدراسة الضوء على ما احدثته حياة كريمة خلال العام الماضي، قائلة: وإذا تحدثنا بلغة الأرقام؛ نجد أنه خلال عام 2022 بلغ في كافة أنحاء الجمهورية عدد مجمعات الخدمات الحكومية 333 مجمعا وعدد مجمعات الخدمات الزراعية 330 مجمعا وعدد أعمدة الإنارة217247 عامودا والطرق المرصوفة 1149 كم.

أما عن الوحدات السكنية؛ فأنشئت 3828 وحدة سكنية متطورة؛ إلى جانب رفع كفاءة 1486 وحدة سكنية. وفي نطاق محطات المياه؛ أنشلت 256 محطة مياه، و1547 محطة معالجة؛ وحفر 249 من الآبار.

215 حوارا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة

وأضافت الدراسة: ولم تغفل حياة كريمة عن بناء الإنسان، فأجري 215 حوارا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و54 ندوة طلابية في الجامعات المصرية؛ مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة.

ولم تغفل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين، والتي وصل عددها إلى 98 ندوة، أما عن خدمة الأسرة والنشء؛ فأنشئت 3 مركرًا للأسرة والطفل و31 حضانة؛ و62 مكتبة؛ إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب.

وأنشئت 1101 وحدة طبية؛ وأجريت 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة، وإذا تحدثنا عن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة أحد المؤسسات البارزة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتي استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا نجد منها: مبادرة وصل الخير والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون؛ ومبادرة راجعين نتعلم والتي بلغ عدد المستفيدين منها 4000 طالب وطالبة؛ وأيضًا مبادرة التعليم حياة التي استفاد منها 24000, ومبادرة أنت الحياة التي استفاد منها 52000 مواطن؛ ومبادرة يدوم الفرح التي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج بالإضافة إلى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج واستفاد من المبادرة 800 فتاة ، وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية.

هذا إلى جانب مبادرة قطار الخير ومبادرة ستر وعافية، والتي استفاد منها 320 ألف مواطن ومبادرة كتف في كتف والتي استفاد منها بصناديق غذائية أكثر من 4 ملايين أسرة؛ إضافة إلى إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين ضمن مبادرة خيرك سابق، والتي تستهدف إطعام 5 ملايين مواطن من خلال الوجبات السخنة.

ومن الناحية التعليمية؛ أنشئت 834 مدرسة؛ إلى جانب تطوير 1519 مدرسة. ولم تغفل حياة كريمة عن العدد الكبير للأميين في القرى لذا تم محو أمية 74091 مواطنًا. ومؤخرًا ومن أجل تزويد طلاب الثانوية العامة بمراجعات منهجية؛ نفذت مؤسسة حياة كريمة مبادرة تقدر في 10 أيام لكافة مواد الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي.

ووقعت مؤسسة حياة كريمة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني اتفاقا يهدف إلى دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي في محافظة ببي سويف بتكلفة 45 مليون جنيه؛ هذا إلى جانب بروتكول تعاون بين المؤسسة ومؤسسة مصر الخير لفك كرب 2000 غارم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.