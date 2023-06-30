برلمانية: تلاحم الشعب وقواته المسلحة في 30 يونيو أنقذ مصر من الإخوان

هنأت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة ثورة 30 يونيو التي تحل ذكراها العاشرة هذا العام في ذكرى مجيدة تحمل معاني الوطنية والحرية والكرامة.

دور القوات المسلحة الى جانب إرادة الملايين

وأشادت «سلامة»، في بيان لها، بدور القوات المسلحة التي اصطفت إلى جانب إرادة الملايين من المصريين، الذين خرجوا في يوم تاريخي ليرفضوا حكم جماعة الإخوان، التي حاولت تغيير هوية مصر والسطو على مؤسساتها.

وأكدت البرلمانية، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح، وفتحت أفقا جديدا لبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

وأشارت إلى أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات، والمشروعات القومية وحماية اجتماعية وتمكين المرأة وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مبادرات رئاسية لتحسين حياة المصريين، كمبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

قدرة مصر على استعادة دورها الإقليمي

وأضافت سلامة أن ثورة 30 يونيو أظهرت قدرة مصر على استعادة دورها الإقليمي والدولي كقوة رائدة وشريك مؤثر في المحافل الدولية، بفضل حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد سياسات خارجية متزنة تخدم مصالح مصر والأمن القومي.