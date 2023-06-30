أستاذ بجامعة الأزهر لـ«قناة الناس»: الفرحة بالعيد واجبة

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ مشهد يوم العيد يجب أن يعمه الفرحة والاحتفالات في الإطار الشرعي ووفق سنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- الذي كان حريصًا على الذكر وتبادل التهنئة في الأعياد.

نبوي: سمُي العيد عيدًا لأنه يعود بالسرور

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ العيد سُمي عيدًا لأنه يعود بالسرور على الناس، مؤكدًا حرص النبي على تغيير طريقه في الذهاب والعودة أيام العيد واستن ذلك حتى يتثنى له مقابلة الناس ومعايدتهم.

افرح بالعيد قدر استطاعتك إرضاء لله

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، «نحاول قدر الاستطاعة الفرحة بالعيد حتى لو بدى المرض أو الهموم من باب الامتثال لأمر الله وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد نخلي القلب فرحان ونقول يا رب هامتثل لأمرك وافرح وافرح اللي حواليا.. جبتلنا اليوم ده عشان نفرح».