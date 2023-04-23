«مسرح الرصيف» مبادرة جديدة من شاب بالخانكة احتفالا بالعيد ونشر الفرحة

أطلق الشاب أحمد سعودي الحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الأزهر، مبادرة جديدة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك في الخانكة لنشر الفرحة والبهجة في نفوس أهالى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية في العيد.

تدريب 11 طفلا على نفته الخاصة لتقديم عروض العيد بشارع الخانكة

إذ قام الشاب الذي له باع في مجال المسرح والتمثيل، حيث شارك في 7 مسرحيات وأخرج 3 مسرحيات في تدريب 11 طفلا على نفقته الخاصة على عددا من الفقرات الاستعراضية والغنائية استعدادا منه لعيد الفطر المبارك.

ومع بداية أيام العيد حول الشاب أحمد سعودي رصيف محل البقالة الذى يملكه إلى مسرح الرصيف على مساحة مترين في 7 أمتار، وقدم عروضا فنية ضخمة وسط إقبال كبير من مواطني الخانكة وفرحة بالأطفال الذين قدموا عروضا العيد.

احتفالات الرصيف مبادرة جديدة في العيد بالخانكة

وقال الشاب أحمد سعودي في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تجربة جديدة اتولدت في مدينة الخانكة لإضفاء البهجة والسعادة على المواطنين، تتمثل في تحويل الرصيف إلى مسرح صغير مفتوحا للمواطنين.

وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 38 عاما وهو خريج كلية التجارة جامعة الأزهر، وممثل هاوي للتمثيل منذ الصغر وشارك في العديد من المسرحيات منها مسرحية «الجن الأزرق» ومسرحية «متحبكوهاش» ومسرحية «مجنون سعدية» وغيرها.

سعودي: أسعى لرسم الابتسامة على وجوه المواطنين

ويقول أحمد سعودي، إن حلمه مجرد ابتسامه يرسمها على وجوه الناس مع اختلاف أعمارهم، إذ واصل الاحتفال على الرصيف لمدة 3 أيام متتالية.

وفي هذا العيد استعان بـ 11 طفلة أعمارهن بين 5 سنوات إلى 10 سنوات وقام بتدريبهم وتصميم الاستعراضات ومشاركتهم بها حيث أدخلوا السرور إلى قلوب الجميع بمسرح قام بإنشائه أمام السوبر ماركت واطلق عليه مسرح الرصيف، لفتًا إلى أنه يسعى إلى التواصل مع مسئولى الثقافة لتقديم عروضه على مسارح الثقافة.