استقرار أسعار الحديد في ثالث أيام عيد الأضحى.. والشعبة توضح السبب

أكد ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أن أسعار الحديد تراجعت خلال الفترة الماضية في الأسواق المصرية، وبالأخص قبل حلول عيد الأضحي المبارك، مشيراً إلى أن ذلك الهبوط يُقدر بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد، في حين أن الفترة الحالية تسجل استقراراً ملحوظاً.

توقعات أسعار الحديد

وأضاف عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار الحديد في الفترة المقبلة، حيث كان هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال الفترة الماضية، ولكن حدث عكس ذلك، بهبوط أسعار الحديد، وهو التراجع الذي استمر حتى الفترة الحالية.

أسعار الحديد في الأسواق

وتابع «شنب» أن سعر طن حديد عز يسجل حالياً 32135 جنيهاً، والسويس للصلب 32050 جنيها، وحديد بشاي 38000 جنيه، فيما يسجل حديد المراكبي 37500 جنيه، وحديد المصريين 32050 جنيهاً.

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن حديد العشري يبلغ 38000 جنيه، وحديد الجارحي 37000 جنيه، ومصر ستيل 36000 جنيه، والكومي 35500 جنيه، كما يسجل حديد العلا في الأسواق 35400 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب 32200 جنيه.

وأشار إلى أن حديد عطية يسجل 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه، كما يبلغ سعر حديد المعادي 39300 جنيه.