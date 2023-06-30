14 يوليو.. أولى حفلات عمرو دياب الصيفية في الساحل الشمالي

أعلن الفنان عمرو دياب عن أولى حفلات الصيفية لعام 2023، التي من المقرر أن تقام في مدينة الساحل الشمالي في منطقة مراسي يوم 14 يوليو الجاري.

الحفل بالساحل الشمالي

من المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرا من بينها أغنية «خلص على قلبي».

أغنية خلص على قلبي من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

تقول كلمات الأغنية

قربك يتاخد دوا

من غير ما أسأل دكتورغيرك عندى ولا الهوا

لا هلف معاك ولا ادور انت الحلوين كلهم

بجمالهم على بعضهم جيت انت وسفرتهم

من غير ختم وباسبور

عمرو دياب محور اهتمام الأذاعات البرازيلية

يذكر أن النجم عمرو دياب كان محور حديث حلقة مهمة من برنامج غرفة الموسيقى بالإذاعة البرازيلية منذ أيام، في سابقة هي الأولى من نوعها مع مطرب مصري وعربي.